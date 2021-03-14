На жителя Ставрополья завели дело за кражу трех соседских индюков

В Ставропольском крае 34-летний житель села Алексеевского Благодарненского городского округа стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража».

Дело было заведено после обращения в полицию 35-летней женщины, которая заявила о пропаже трех индюков.

Подозреваемым оказался сосед потерпевшей, которому среди ночи очень понадобились деньги. Мужчина проник в соседский двор, забрал птицу, но не смог продать и обменял на алкоголь.

- Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.