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Происшествия14 марта 2021 16:20

На жителя Ставрополья завели дело за кражу трех соседских индюков

Украденную птицу он обменял на спиртное
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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В Ставропольском крае 34-летний житель села Алексеевского Благодарненского городского округа стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража».

Дело было заведено после обращения в полицию 35-летней женщины, которая заявила о пропаже трех индюков.

Подозреваемым оказался сосед потерпевшей, которому среди ночи очень понадобились деньги. Мужчина проник в соседский двор, забрал птицу, но не смог продать и обменял на алкоголь.

- Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Криминал