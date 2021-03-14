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Происшествия14 марта 2021 17:12

В Северной Осетии экс-лаву МУПа подозревают в мошенничестве на миллион рублей

Бывший руководитель предприятия «Ардонские инженерные сети» незаконно списывал подучетные грузовики
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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В Северной Осетии бывшего главу МУП «Ардонские инженерные сети» подозревают в мошенничестве на один миллион рублей. В отношении экс-руководителя заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицо с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Преступную схему выявили оперативники УЭБ И ПК МВД во время проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Выяснилось, что глава МУПа составлял фиктивные документы на списание подучетных грузовых автомобилей, стоимостью около 250 тысяч рублей. Позже он оформлял авто на третьих лиц и заключал с ними договор аренды от имени предприятия. В итоге ему удалось «заработать» порядка одного миллиона рублей.

- Фигуранту уголовного дела грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Криминал