На Ставрополье в начале новой недели ожидается потепление до +11 градусов

На Ставрополье на смену морозу и сильному снегопаду придет потепление и дождь.

Так, по прогнозам регионального Гидрометцентра, в понедельник, 15 марта, температура воздуха в крае прогреется до +8 градусов. Осадков не ожидается, а скорость ветра составить 7 – 12 метров в секунду.

А во вторник, 16 марта, столбики термометров поднимутся еще на три градуса вверх. Днем температура воздуха составит +11 градусов. Возможен небольшой дождь. В ночное время суток ожидается от – 1 до + 1 градуса, юго-восточный ветер 16-18 метров в секунду.

В краевом центре днем 15 марта ожидается +6, а 16 марта + 9 градусов выше нуля.