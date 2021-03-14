Глава Ставрополья Владимиров рассказал о работе центра для пожилых людей

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров на своей официальной странице в социальных сетях рассказал о работе центра для пожилых людей «Активное долголетие Ставрополья». Сделал это губернатор после вопроса местных жителей о том, является ли центр, который посещают их пожилые родственники, государственным.

- Он работает при краевом Минсоцтруда, скоро будет год с момента открытия. Название уже говорит само за себя – мы хотели, чтобы это было местом, которое помогало бы пожилым людям проводить время с пользой для здоровья и души, - ответил Владимиром.

В центре проводятся различные занятия, в числе которых йога, аэробика, плавание, скандинавская ходьба и другие занятия, которые полезны пожилым людям.

Творческие пенсионеры тоже могут найти тут занятие по душе – пение, актерское мастерство, танцы.

Записаться на занятия центра можно по телефонам: 8 (800) 201-74-99, 8 (8652) 25-71-43.