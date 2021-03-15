На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 98 человек. Число зараженных достигло 48807. В крае продолжает расти количество проводимых исследований на COVID-19.

На сегодня общее число сделанных тестов превышает 1 миллион 428 тысяч. Тестирование дает возможность выявлять новые случаи заражения.

По словам губернатора, заболевшим оказывается помощь.

Врачи борются за жизнь каждого, но, к сожалению, болезнь все еще несет опасность. Так, за сутки скончались пять человек с подтвержденным диагнозом.

- Глубокие соболезнования родным и близким, - обратился губернатор к землякам.

Всего в регионе от коронавируса скончались 1159 человек.

- Эти цифры говорят о том, что по-прежнему необходимо следовать требованиям профилактики. И - напоминают о важности вакцинации против COVID-19. Берегите себя и не болейте! – подытожил Владимир Владимиров.