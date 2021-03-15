На аварийных участках автодорог Ставрополья проходит операция «Скорость»

Мобильные приборы измерения скорости движения используют наряды ДПС и скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской

На трассах Ставрополья, где происходят аварии по причине несоблюдения участниками безопасного скоростного режима, проводится профилактическая операция по контролю за скоростью. Операция началась15 марта, и продлится до 28 марта.

Рейды проводятся в круглосуточно. Мобильные приборы измерения скорости движения используют наряды ДПС и скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской.

При выявлении нарушителей, данные передаются ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала.

Руководство Госавтоинспекции региона обращается ко всем участникам дорожного движения с напоминаем о том, что превышение скорости ведет к возникновению аварийных ситуаций.