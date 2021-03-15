В Ставрополе мужчина растерзал ножом 73-летнюю мать

История произошла в Ставрополе ночью 2 марта. В одном из домов краевого центра 44-летний мужчина поссорился со своей 73-летней матерью. Во время конфликта он схватил кухонный нож и несколько раз ударил в живот пенсионерки.

Пожилая ставропольчанка осталась жила благодаря оказанию ей своевременной медицинской помощи.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на убийство». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.