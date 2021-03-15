Водитель погиб в ДТП в Кисловодске, выпав через стекло

Фото с места: ГИБДД СК

В Кисловодске произошло смертельное ДТП с участием четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Ставропольского края.

В ночь на 15 марта водитель Хендэ-I30 ехал по городу с небезопасной скоростью. На улице Промышленной он наехал на бордюр и столкнулся с дорожным знаком. Водитель иномарки скончался. Трое его пассажиров госпитализированы.

- Погибшим и пострадавшим – 20-21 год, все жители Кисловодска. Установлено, что никто из участников ДТП не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому в момент наезда на препятствие от удара водитель выпал через стекло, а пассажиры получили множественные переломы таза, бедер, конечностей и тяжелые травмы головы. Врачи борются за их жизни, - сказано в сообщении ГИБДД.