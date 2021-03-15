В Пятигорске больница №1 возвращается к работе в штатном режиме

В городской клинической больнице № 1 Пятигорска начался процесс возвращения отделения для больных коронавирусной инфекцией нового типа в штатный режим работы.

Отделение было перепрофилировано для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, имеющих сопутствующие заболевания, в частности, экстренную хирургическую патологию. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В отремонтированном четырехэтажном корпусе уже началась дезинфекция помещений, после завершения всех этапов, которой вернутся на свои места и к профильной деятельности отделения нейрохирургии, гастроэнтерологии и офтальмологии.

Всего сворачиваются 120 коек из 160.

Для дальнейшего лечения пациентов с ковидом в больнице останется одно отделение на 30 инфекционных и 10 реанимационных коек.

Кроме того, на 20 койках проводится долечивание и реабилитация пациентов, получивших осложнения от коронавируса.

Сейчас в медицинских учреждениях Ставропольского края функционируют как ковидные 3007 коек. Вернулись в штатный режим работы или находятся на этапе дезинфекции 1202 койки, ранее перепрофилированные для лечения больных новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. К концу марта рестуктуризация коснется 1701 койки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за вчерашний день от COVID-19 скончались пять человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в регионе достигло 1159.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день диагноз подтвердился у 98 жителей края.

Число зараженных достигло 48807. Из хороших новостей: за сутки болезнь победили 59 человек. А за весь период пандемии – 45322.