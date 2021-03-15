В правительстве Ставрополья после отставки по-новому распределили обязанности зампредов

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора СК

После отставки правительства Ставрополья Владимир Владимиров изменил полномочия вице-премьеров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Так, за строительную отрасль будет отвечать Юрий Скворцов, занимающийся вопросами обеспечения безопасности. Роману Петрашову поручили контролировать сферы курортов и туризма, а также проектной деятельности. Сергею Дубровину Владимиров доверил направление, связанное с реализацией мер социальной поддержки населения. Все зампреды продолжают работу в статусе ИО.

15 марта Владимир Владимиров отправил правительство Ставропольского края в отставку и поручил организовать антикоррупционную проверку всего штата. Причиной послужило задержание зампреда Александра Золотарева в аэропорту при попытке скрыться. Его подозревают в получении взяток.

По версии следствия, вместе с Алексеем Когарлыцким он брал откаты АО "Гипроздрав". Подрядчик занимался строительством трех медицинских объектов в Ставрополе. В общей сложности чиновники получили взятками 60 млн рублей.

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