В Пятигорске осудили солдата за хищение 6 тысяч литров дизеля

Фото: Пятигорский гарнизонный военный суд

В Пятигорске рассмотрели дело военнослужащий Бойко, обвиняемого в служебном подлоге и растрате. Об этом сообщает пресс-служба Пятигорского гарнизонного суда.

Бойко был командиром роты материального обеспечения. Пока войска были в Моздоке, он вносил в рабочие листы ложные данные об израсходованном дизеле на работу полевой кухни. Военнослужащий завысил сведения на 4,7 тысяч литров, чтобы похитить излишки и продать их.

9 октября подсудимый забрал и сбыл 6000 литров. Против Бойко возбудили уголовное дело по статьям "Растрата" и "Служебный подлог".

- В результате противоправных действий Бойко государству в лице Министерства обороны РФ причинен имущественный вред в размере 174 927 рублей. Приговором суда Бойко был признан виновным в служебном подлоге. По совокупности совершенных преступлений окончательное наказание Бойко назначено путем частичного сложения назначенных наказаний в виде штрафа в размере 230 тысяч рублей, - сказано в сообщении.