В Ставрополе расчистили дорожку к детсаду после обращения к губернатору

Губернатору Ставропольского края стало поступать много обращений от жителей города. Они просят обратить внимание на состояние пешеходной дорожки к детскому саду №55 краевого центра. По их словам, после снегопада там трудно ходить, особенно с маленькими детьми.

15 марта Владимир Владимиров вместе с главой города Иваном Ульянченко побывали на месте, чтобы проверить ситуацию и как можно скорее принять меры для ее устранения. - Дорожку к садику уже расчистили. Спасибо неравнодушным людям, которые помогли решить эту проблему. Вместе с тем еще раз хочу напомнить всем главам муниципальных образований – борьба с последствиями снежной стихии для вас по-прежнему должно быть задачей номер один. И особое внимание должно быть уделено социальным объектам и жилым дворам. Обеспечить людям возможность удобного и безопасного передвижения и проезда – сейчас главная задача, - прокомментировал глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что отставка правительства Ставропольского края произошла 15 марта 2021 года. За несколько дней до этого по подозрению в совершении коррупционных нарушений был задержан зампред правительства СК Александр Золотарев.

- Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий. Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди. Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о, - прокомментировал утром, 15 марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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Губернатор Ставрополья отправил правительство края в отставку

Глава региона отметил, что решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, будет принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки (подробнее)