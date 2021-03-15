На Ставрополье к 15 марта от коронавируса вакцинировались около 80 тысяч человек

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 11 марта иммунизированы 79799 человек.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 51127 ставропольчан. Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 37879 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 98 человек. Число зараженных достигло 48807. В крае продолжает расти количество проводимых исследований на COVID-19.

На сегодня общее число сделанных тестов превышает 1 миллион 428 тысяч. Тестирование дает возможность выявлять новые случаи заражения. По словам губернатора, заболевшим оказывается помощь.