Новый детский сад-ясли на 300 мест открылся в Ставрополе

"Лукоморье" - один из самых современных детсадов в Ставрополе.

Новый детский сад-ясли «Лукоморье» в жилом комплексе «Российский», возведенный за 11 месяцев ГК «ЮгСтройИнвест», - это первый социальный объект в столице края, построенный в рамках реализации госпрограммы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Садик, который можно назвать одним из самых современных в Ставрополе, рассчитан на 300 детей, в том числе и самых маленьких - от полутора до трех лет. Все в «Лукоморье» - от дизайна интерьера и до оснащения - подобрано с учетом передовых образовательных стандартов и направлено на развитие ребят. Здесь есть столики-трансформеры, кроватки с регулирующим бортиком, в ясельных группах - теплые полы.

- Прежде чем начать строительство нового микрорайона, мы сначала строим детские садики, школы, потом уже возводим жилье, чтоб меньше людям неудобств доставлять, - подчеркнул губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на открытии.

Напомним, жилой комплекс Российский возводит один из ведущих застройщиков России - группа компаний «ЮгСтройИнвест». Вместе с жилыми домами компания создает благоустройство и формирует социальную инфраструктуру.

- Для группы компаний «ЮгСтройИнвест» этот детский сад особенный. Это первый в городе объект, который возведен в рамках федеральной программы «Стимул». И сегодня мы, как застройщик, видим, что «Стимул» - это эффективный инструмент развития комплексной застройки, который дает строительной отрасли новые возможности. Благодаря ему не только строится современное жилье, но и создается полноценная социальная среда, - отметил Алексей Иванов, заместитель гендиректора «ГК ЮгСтройИнвест».

НАША СПРАВКА

За 17 лет ГК «ЮгСтройИнвест» построила 18 социальных объектов - 14 детсадов и 4 школы. По итогам 2020 года «ЮгСтройИнвест» удостоен престижного звания «Надежный застройщик России».