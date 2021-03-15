ВТБ: кредитный портфель в СКФО превысил 80 млрд рублей

По итогам 2020 года совокупный кредитный портфель ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Дагестане вырос на 3% и превысил 80,6 млрд рублей. Объем привлеченных средств увеличился на 11% и составил 64,9 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель по итогам прошлого года составил 38,8 млрд рублей. Основную его долю занимают представители отрасли торговли - 15%, на компании пищевой промышленности и сельского хозяйства приходится 14%, на предприятия строительной сферы - 12%. Объем привлеченных средств корпоративного бизнеса за 12 месяцев вырос на 7% и составил 21,2 млрд рублей.

ВТБ в регионах СКФО в 2020 году продолжил активное участие в реализации государственных программ. Одним из наиболее востребованных льготных механизмов финансирования у предприятий СКФО стала программа Министерства сельского хозяйства: портфель достиг 8,72 млрд рублей. Портфель в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития № 1764 составил 4,7 млрд рублей.

В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель превысил 1,7 млрд рублей. В сегменте розничного бизнеса кредитный портфель банка с января по декабрь увеличился на 9,5%, до 41,8 млрд рублей. Более 50% в нем приходится на кредиты наличными - 21 млрд рублей (+8,8%), ипотечные займы - 17 млрд рублей (+14,3%).

Портфель автокредитов на отчетную дату достиг 2,4 млрд рублей, портфель кредитных карт - 1,4 млрд рублей. За четыре квартала банк предоставил жителям регионов 18,2 млрд рублей (+ 10%) заемных средств.

На улучшение жилищных условий по итогам 12 месяцев 2020 года ВТБ предоставил 6,7 млрд рублей, что на 32% превышает значение аналогичного периода 2019 г. Продажи кредитов наличными составили 10,1 млрд рублей. На покупку автомобилей выдано 1,4 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физических лиц увеличился на 13,4%, до 43,7 млрд рублей, при этом объем инвестиционных продуктов в нем вырос практически в 1,5 раза и составил 10,1 млрд рублей.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, прокомментировал итоги работы ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Дагестане в 2020 году:

- Очевидно, что 2020 год был непростым, и одной из основных задач в этот период стала поддержка клиентов банка наиболее пострадавших от COVID-19. В первую очередь, мы помогли бизнесу региона снизить долговую нагрузку, а нашим частным клиентам не допустить серьезной просрочки и вернуться в привычный график платежей. При этом нам удалось обеспечить положительную динамику основных финансовых показателей работы банка по итогам года. Во многом благодаря эффективному и оперативному решению масштабных незапланированных задач, а также успешному переводу основных процессов в цифровой формат.