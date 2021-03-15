На дорогах Ставрополья задержали двух пьяных водителей легковушек

Случай произошел в Красногвардейском городском округе Ставрополья. Там водителя с признаками опьянения выдала манера вождения.

Девушка с перекрестка тронулась резко, «с пробуксовкой», чем привлекла внимание движущегося позади нее патрульного наряда.

За рулем была 33-летняя местная жительница, которая имела признаки опьянения, в автомобиле находились ее знакомая с ребенком. Девушка согласилась пройти процедуру освидетельствования на месте.

Прибор показал наличие более 0,4 мг/литр паров этанола. Домой компания уехала уже на такси.

Аналогичная манера вождения выдала и другую нетрезвую ставропольчанку в Левокумском округе. Девушка на иномарке, заметив позади себя патрульный экипаж, резко увеличила скорость. Полицейские потребовали по громкой связи остановиться. От 33–летней женщины исходил запах алкоголя.

Она сообщила, что пила энергетик, и согласилась пройти освидетельствование. Алкотестер показал наличие 0,2 мг/литр паров этанола. Ставропольчанка призналась, что накануне поездки выпила бокал шампанского.

В отношении обеих девушек составлены административные материалы за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Им грозит лишение прав сроком от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на трассах Ставрополья, где происходят аварии по причине несоблюдения участниками безопасного скоростного режима, проводится профилактическая операция по контролю за скоростью. Операция началась15 марта, и продлится до 28 марта.

Рейды проводятся в круглосуточно. Мобильные приборы измерения скорости движения используют наряды ДПС и скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской.