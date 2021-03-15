Более 7300 семей Ставрополья потратили маткапитал на образование детей. Такое право есть у владельцев сертификата на материнский капитал.

Использовать его можно не только на образовательные услуги вузов и ссузов, но и на обучение по программам дополнительного образования, занятия в кружках, секциях, автошколе и т.д. Об этом рассказали в краевом отделении Пенсионного фонда РФ.

При этом образовательная организация, предоставляющая услуги, должна находиться на территории России, а ее деятельность должна быть лицензированной. Возраст ребенка на начало обучения не должен превышать 25 лет. Средства семейного капитала можно направить также на оплату проживания студента в общежитии или содержание малыша в детском саду.

Краевое Отделение ПФР заключило соглашения об информационном обмене с рядом учебных заведений. Теперь при наличии такого соглашения родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом на обучение ребенка, а информацию о договоре на обучение Фонд запросит самостоятельно.

Заявление о распоряжении маткапиталом можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в письменном виде или в Личном кабинете гражданина на сайте pfrf.ru, а также на портале госуслуг.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе расчистили дорожку к детсаду после обращения к губернатору.

- Дорожку к садику уже расчистили. Спасибо неравнодушным людям, которые помогли решить эту проблему. Вместе с тем еще раз хочу напомнить всем главам муниципальных образований – борьба с последствиями снежной стихии для вас по-прежнему должно быть задачей номер один, - прокомментировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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