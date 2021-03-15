Юрлицо из Ставрополя задолжало по налогам более 24 млн рублей

В Ставрополе после вмешательства прокураты обязали юрлицо возместить ущерб, причиненный государству. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

С 2014 по 2016 год руководитель предприятия не платил налог на добавленную стоимость. За три года он задолжал 24,5 млн рублей. Из-за срока давности неплательщик избежал уголовной ответственности.

- В соответствии со статье ГК РФ вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим. В связи с изложенным, прокурор района, выступая в интересах государства, предъявил в суд исковое заявление о взыскании с предпринимателя суммы причиненного ущерба в размере 24 537 806 рублей. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - пишут в пресс-службе Прокуратуры Ставрополья.

Дело на контроле в прокуроре Промышленного района Ставрополя.