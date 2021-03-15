Энергетики «Россети Северный Кавказ» подтвердили свой профессионализм

Фото: Россети.

Специалисты «Россети Северный Кавказ» провели противоаварийную тренировку на подстанции 110 кВ «Аэропорт» в Минводах. Это ключевой питающий центр, обеспечивающий энергоснабжение международного аэропорта имени М. Ю. Лермонтова, а также свыше 3000 жителей хутора Красный Пахарь и расположенных в населенном пункте социально значимых объектов.

Оперативно-выездная бригада Минераловодской группы подстанций Центральных электрических сетей филиала «Ставропольэнерго» совместно с горэлектросетями «Ставэлектросеть» и сотрудниками противопожарной службы МЧС отработала алгоритм действий при ликвидации возгорания на энергообъекте в пожароопасный период.

По легенде, из-за пробоя бака и выброса масла по причине короткого замыкания на воздушной линии загорелся выключатель. Условия тренировки были максимально приближены к реальным. Кроме того, отрабатывать замысел учений пришлось в условиях низкой температуры и холодном ветре. Дежурный персонал подстанции незамедлительно приступил к ликвидации аварии: специалисты оперативно провели осмотр поврежденного оборудования, для безопасного тушения пожара обесточили объект, запитав потребителей от резервного источника энергоснабжения, и вызвали пожарный расчет для локализации возгорания.

В соответствии с регламентом организованно и безошибочно действовали сотрудники подстанции и после прибытия пожарного расчета: обозначили место проезда и заземления пожарной машины, провели инструктаж, указали ближайшие токоведущие части, оставшиеся под напряжением.

- Учебный пожар был локализован в считанные минуты, что говорит о четком взаимодействии между участниками, - отметил, подводя итоги тренировки, главный инженер Центральных электрических сетей «Ставропольэнерго» Вадим Переяслов. - В дальнейшем такая оперативность и слаженность действий между энергетиками и МЧС помогут снизить степень повреждения оборудования и свести к минимуму время отключения потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.