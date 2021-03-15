В Ставрополе подготовили спортоборудование для 10 новых воркаут-площадок

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Спортивное развивающее оборудование, которое планируется установить на новых воркаут-площадках под открытым небом, поступило в районы Ставрополя. Как уже сообщалось ранее, в краевой столице в 2021 году построят 10 таких спортивных зон.

Работы начнутся весной, но все зависит от того, насколько быстро в краевой столице установятся благоприятные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Турники, брусья, физкультурные комплексы, скамьи для пресса расположат возле социальных объектов и рядом с многоквартирными домами. Площадки также оборудуют безопасным резиновым покрытием.

Создание доступной спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и поддержка массового спорта направлены на пропаганду здорового образа жизни и противодействие негативным проявлениям в молодежной среде.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что все больше ставропольцев стараются выбирать себе экстремальные виды спорта. Откуда взялась такая тенденция и почему жителям краевой столицы так хочется в буквальном смысле пощекотать себе нервы, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель общественной организации «OffBeats» Валентин Работенко.

Речь идет о спортсменах, которые идут на улицу. Уличная культура – это «феномен протеста». Это напрямую вытекает из того, что человек хочет самореализоваться и делать не так, как все. Отсюда много направлений в уличной культуре.

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