«Россети Северный Кавказ» установили в Аргуне «умные» счетчики

«Россети Северный Кавказ» завершили установку интеллектуальной системы учета в городе Аргун Чеченской Республики в рамках пилотного проекта программы снижения потерь.

Город Аргун - одна из проблемных зон ответственности управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго». Здесь традиционно фиксировались сверхнормативные потери энергоресурса, что сказывалось на качестве и надежности энергоснабжения потребителей.

Проект холдинга «Россети» по установке «умных» счетчиков в Аргуне стартовал в октябре 2020-го. Уже в конце января 2021 года специалисты завершили мероприятия. Всего в Аргуне установлено более 6,8 тысячи интеллектуальных приборов учета. Также энергетики смонтировали 475 опор линий электропередачи и заменили почти 40 км провода на самонесущий изолированный (СИП).

Благодаря реализации программы снижения потерь уже в первый месяц завершения основных мероприятий проекта в Аргуне удалось оценить эффекты: на 3% сокращены потери энергоресурса - с 40 % в январе 2020-го до 36,9 % в январе 2021-го.

Напомним, всего в рамках программы снижения потерь в Чеченской Республике планируется установка порядка 200 тысяч «умных» счетчиков. Внедряя комплексную программу снижения потерь, энергетики рассчитывают на поэтапное решение проблемы с высокими потерями в сетях в населенных пунктах республик Северного Кавказа, где отмечены аналогичные проблемы. Комплекс мер также позволит повысить надежность энергоснабжения жителей макрорегиона.