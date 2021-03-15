Православных жителей Ставрополья призвали отказаться от развлечений в пост

Священнослужитель из Ставропольского края напомнил верующим о начале Великого поста - важного события для православных. Как отметил Кузьменко, ограничения на этот период касаются не только еды.

Великий пост проходит с 15 марта по 2 мая. В это время верующие отказываются от мяса, рыбы, молока, сливочных продуктов и т.д.

Также они должны отказаться от развлечений. По словам священника, свободное от работы время нужно посвятить чтению священного писания и походам в церковь. Он отметил, что это одна из самых сложных частей поста - для этого нужно больше силы воли.

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