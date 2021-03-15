К 15 марта врачи Ставрополья сделали 1 млн 428 тысяч тестов на коронавирус

Скриншот поста на официальном Инстаграм-аккаунте губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
Фото: Инстаграм
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил в своем официальном Инстаграм-аккаунте, что к 15 марта в регионе сдали 1 миллион 428 тысяч тестов на коронавирус.
- За вчерашний день число выздоровевших пациентов увеличилось на 59 человек и в целом превышает 45,3 тысячи, - также отметил глава края.
Владимиров отметил, что такие данные дают понять, что борьба с коронавирусом успешна, но ее нужно продолжать. Все еще необходимо соблюдать санитарные ограничения и вакцинироваться.
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Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 11 марта иммунизированы 79799 человек (далее).