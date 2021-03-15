В Ставропольском крае заменят пластиковые упаковки продуктов на бумажные

Фото с аккаунта губернатора Ставрополья Владимира Владимирова Фото: Инстаграм

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем официальном Инстаграм-аккаунте, что в Буденновском городском округе региона наладили производство бумажных тар для товаров.

Производством занимается "Грин Парк", бумажная тара минимизирует ущерб экологии. Замена синтетических материалов на натуральные обеспечит безопасность окружающей среды. Сначала заменят пластиковые стаканы и пакеты на бумажные.

- Тем более, что новые технологии позволяют делать упаковку не только практичной и безопасной, но и эстетичной, с индивидуальным дизайном, - отметил глава региона.