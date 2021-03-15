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Наши права и льготы15 марта 2021 18:53

136 тысяч «детей войны» получат соцвыплаты до 1 апреля

Разовые выплаты смогут получить люди, которые родились в период с 1930 до 1945 год
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Фото для иллюстрации

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пресс-служба губернатора Ставропольского края сообщила, что в регионе начали кампанию денежных выплат "детям войны" - особой категории граждан.

Они получат выплаты до 1 апреля. На сегодняшний день на Ставрополье насчитывают 136 тысяч "детей войны".

- Денежная выплата предоставляется независимо от получения других мер соцподдержки по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Ставропольского края, - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в прошлом году на соцвыплаты этой категории населения выделили 730 млн рублей.