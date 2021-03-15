136 тысяч «детей войны» получат соцвыплаты до 1 апреля

Фото для иллюстрации Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пресс-служба губернатора Ставропольского края сообщила, что в регионе начали кампанию денежных выплат "детям войны" - особой категории граждан.

Они получат выплаты до 1 апреля. На сегодняшний день на Ставрополье насчитывают 136 тысяч "детей войны".

- Денежная выплата предоставляется независимо от получения других мер соцподдержки по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Ставропольского края, - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в прошлом году на соцвыплаты этой категории населения выделили 730 млн рублей.