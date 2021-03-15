Флэшмоб «Крым наш! Железно!» пройдет в Железноводске 18 марта

Пресс-служба администрации Железноводска сообщила, что ежегодный фестиваль стартует с массового флэшмоба «Крым наш! Железно!». Он подразумевает выстраивание флага России из силуэтов людей. Потом он превратится в тэг #КрымНаш.

18 марта волонтеры пройдут по Каскадной лестнице к Феррум-площади.

- Массовую акцию - проплывающий по Каскадной лестнице российский триколор, который потом раскроется в хештег #КрымНаш, увидят жители Железноводска. Конечно же, он не останется незамеченной и тысячами отдыхающих со всех уголков России, в том числе из Крыма, - заявил глава города Евгений Моисеев.