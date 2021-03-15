Ростки озимых взошли из-за обильного количества осадков на Ставрополье

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пресс-служба правительства Ставропольского края сообщила, что состояние озимых культур улучшилось после рекордного количества осадков за середину марта.
Почти вся посевная площадь проросла под снегом, который защитил ее от холода и напитал влагой.
Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о состоянии озимых Ставрополья в феврале, когда также выпало большое количество осадков.
Отметим, Ставропольский край - регион с развитым аграрно-промышленным комплексом, который обеспечивает свой и соседние регионы.