Ростки озимых взошли из-за обильного количества осадков на Ставрополье

Фото для иллюстрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба правительства Ставропольского края сообщила, что состояние озимых культур улучшилось после рекордного количества осадков за середину марта.

Почти вся посевная площадь проросла под снегом, который защитил ее от холода и напитал влагой.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о состоянии озимых Ставрополья в феврале, когда также выпало большое количество осадков.

Отметим, Ставропольский край - регион с развитым аграрно-промышленным комплексом, который обеспечивает свой и соседние регионы.