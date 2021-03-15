Администрация Железноводска дала расписание бесплатных спортивных мероприятий

Фото пресс-службы администрации Железноводска Фото: Инстаграм

Пресс-служба мэрии Железноводска опубликовала расписание спортивных мероприятий города. Ежегодно жители города-курорта могут принять участие в бесплатных ивентах.

На стадионе "Спартак" в понедельник, среду и пятницу с 17:30 можно посетить оздоровительную дыхательную гимнастику. В парке им. Говорухина по тем же дням утром занимаются гимнасты для поддержания здоровья.

В утро субботы на территории курортного парка проходят тематические походы скандинавской ходьбы около горы Железная.

На курортном озере открыта площадка для волейбола и воркаута. Также жители города могут сыграть в городки в курортном парке у Шахматного павильона.

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Турники, брусья, физкультурные комплексы, скамьи для пресса расположат возле социальных объектов и рядом с многоквартирными домами (подробнее).