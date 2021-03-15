Глава Ставрополья поручил минприроды контролировать уровень воды в реках

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Пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщила, что губернатор Ставрополья поручил специалистам мониторить уровень воды в водоемах края.

Также эксперты должны проверить все гидротехнические сооружения на предмет их готовности к предстоящим паводкам.

- За последнее время в крае выпало много осадков, и нужно в ближайшие две недели проверить выполнение противопаводковых мероприятий везде, где есть хотя бы малейшая угроза подъема воды, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что полпред президента России по СКФО Юрий Чайка указал губернатору Ставрополья на неподготовленность большого количества гидротехнических объектов.