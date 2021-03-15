Региональный этап конкурса «Учитель года России-2021» стартовал на Ставрополье

Церемония открытия регионального этапа конкурса «Учитель года России» 2021 года

Пресс-служба министерства образования Ставропольского края сообщает о начале краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 года. Торжественная церемония открытия прошла в школе №43.

Лучшие педагоги покажут свои профессиональные качества и пройдут в финальный этап конкурса. Участвовать могут учителя, которые имеют стаж работы минимум 3 года.

- В 2020 году победителем краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в номинации «Лучший учитель» стала Полина Андриянова, учитель английского и французского языков из города Ставрополя, - сказано в сообщении министерства.

Результаты краевого этапа станут известны в апреле.

Напомним, Всероссийский конкурс «Учитель года России» предназначен для выявления и поддержки активных и перспективных школьных педагогов.