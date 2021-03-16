На Ставрополье пропала женщина при странных обстоятельствах

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Вечером 8 февраля Евгения Басакова 1979 года рождения ушла из ГБСУСОН «Изобильненский ПНИ» и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

СКР начал доследственную проверку по сообщению о безвестном исчезновении женщины.

Приметы пропавшей: рост 172 см, худощавого телосложения; волосы темно-русые. Ставропольчанка была одета в бежевую куртку, синюю шапку, черные джинсы и сапоги.

В случае, если вам известны какие-либо сведения о судьбе Басаковой, просьба сообщить об этом в Изобильненский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю по телефону 8(865-45)2-05-39, 2-45-42, либо в отдел полиции по номеру 02, (102).