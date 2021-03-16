Ставропольчанка получила 5 лет колонии за убийство мужчины, который приставал к ней

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел ночью 29 мая 2020 года в Изобильном. Там 39-летняя женщина по имени Светлана Казаченко забила до смерти шваброй по голове знакомого своего мужа. Такую агрессию у хозяйки дома вызвало поведение мужчины.

Он пришел к ней в дом и, узнав об отсутствии хозяина, стал добиваться ее расположения.

Женщина не стала позволять «лишнего», по ее словам, он к ней приставал. В ход пошла швабра.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Против ставропольчанки сначала возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего».

А на днях суд приговорил Казаченко к пяти годам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье мужчина напоил односельчанку, чтобы украсть ее шубу и подарить жене.