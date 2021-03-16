Губернатор Ставрополья подписал документы об отставке краевого кабмина

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Губернатор Ставрополья подписал документы об отставке членов правительства Ставропольского края и о досрочном прекращении полномочий руководителей краевых министерств.

Постановлением главы региона до формирования нового состава правительства поручено исполнять свои обязанности первым заместителям председателя правительства края Николаю Великданю, Ивану Ковалеву; заместителям председателя правительства края Николаю Афанасову, Сергею Дубровину, Ларисе Калинченко, Роману Петрашову, Юрию Скворцову.

Также распоряжением Владимира Владимирова поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства и принятия соответствующих кадровых решений руководителям краевых министерств. Документы, подписанные губернатором, вступили в силу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров отметил, что решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, будет принимать только после проведения правоохранительными органами в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки. По поводу того, кто войдет в правительство края, корреспондент «КП» узнала у политолога Константина Калачева.

- Сейчас тот самый момент, когда можно расстаться с теми, с кем нужно расстаться по собственному желанию, демонстрируя собственную политическую волю, а не идя на поводу у силовиков, - поделился в разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» считает политолог Константин Калачев.

- Что касается новых кандидатур на смену, то думаю, каждая будет обсуждаться с теми силовыми структурами, которые занимаются у нас проблемами коррупции. Губернатор наверняка посоветуется с людьми в погонах.

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