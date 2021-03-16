Прокуратура обжаловала решение суда по строительству детсада в Ставрополе

В Ставрополе назначили штраф в 4,7 млн рублей за невыполнение муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Проверку организовала прокуратура Ленинского района. ООО "Технология" выиграла контракт мэрии Ставрополя на строительство детского садика. Сумма соглашения - 131,7 млн рублей, объект возводили в рамках проекта "Демография". Подрядчик провалил сроки выполнения контракта.

Прокуратура возбудила дело о правонарушении. Суд признал компанию виновной и назначил штраф в 30 тысяч рублей.

- Прокуратура Ставропольского края, не согласившись с решением суда, обжаловала его в апелляционном порядке, судом требования прокурора удовлетворены, директору организации назначено наказание в виде штрафа на сумму более 4,7 млн рублей, - сказано в сообщении.