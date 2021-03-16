В Ставропольском крае заявили о полной готовности к паводковому сезону

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы минприроды края Андреем Хлопяновым.

Хлопянов доложил Владимирову о полной готовности территорий к паводковому сезону. Также он поведал о плановых противопаводковых мероприятиях на этот год.

В регионе продолжают расчистку и берегоукрепление русел рек, ремонт гидротехнических сооружений.

Напомним, на Ставрополье в прошлом году потратили более 1,1 миллиарда рублей на борьбу с паводком. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минприроды. Так, расчистили более 22 километров русел «проблемных» рек Калаус, Карамык, Суркуль, Чла, Невинка. Выполнили капремонт гидротехнических сооружений на реке Ладовская балка.

Губернатор края поручил включить в перечень работ расчистку озера Буйвола в Буденновске, где запланирована рекреационная зона. Такие работы в этом месте последний раз проводились около 50 лет назад.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья подписал документы об отставке членов правительства Ставропольского края и о досрочном прекращении полномочий руководителей краевых министерств.

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