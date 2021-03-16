В Ставрополе на Пионерском пруду начал работу всесезонный ледовый каток

Стоимость билетов от 150 до 200 рублей в зависимости от дня недели. Прокат коньков – 100 рублей, столько же стоит прокат защиты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ледовая площадка на Пионерском пруду открыла свои двери для любителей покататься на коньках. Напомним, на сегодняшний день это единственная всесезонная ледовая арена в Ставрополе.

Стоимость билетов от 150 до 200 рублей в зависимости от дня недели. Прокат коньков – 100 рублей, столько же стоит прокат защиты. Билеты можно приобрести в кассе катка непосредственно перед сеансом.

Бесплатно выйти на лед смогут дети до 14 лет и один сопровождающий (взрослый) ребенка до 7 лет. Организаторы просят посетителей соблюдать противоэпидемиологические правила.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, какие есть ледовые катки в Ставрополе 2021, по какому режиму они работают и сколько стоят билеты.

Если открытые ледовые поля продержатся примерно до середины марта, то закрытые арены ждут посетителей круглогодично! Кстати, график работы ледовых катков в Ставрополе и стоимость проката могут меняться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставропольском крае заявили о полной готовности к паводковому сезону

Владимиров поручил включить в перечень работ расчистку озера Буйвола в Буденновске, где запланирована рекреационная зона (подробнее)