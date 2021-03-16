В Ставрополе 17 марта прогнозируется дождь, ветер

Кстати, во второй половине этой недели в нашем регионе могут прогреметь первые грозы Фото: Александр ДЕНИСОВ

В Ставрополе днем 17 марта прогнозируется 9−11 градусов тепла, дождь. Ветер юго-восточный, 8−10 м/с. 18 марта, по региону также пройдут дожди. Облачно, с прояснениями. Днем — от 4 до 9 градусов тепла. Ветер западный, 6−11 м/с.

Кстати, во второй половине этой недели в нашем регионе могут прогреметь первые грозы.

В ночное время, когда температура будет опускаться ниже нулевой отметки, возможен снег с дождем, местами — сильный.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за последние три дня в отдельных районах Ставрополья выпало больше месячной нормы осадков. Только за прошедшую ночь высота снежного намета местами выросла до 15 сантиметров.

Когда на Ставрополье прекратится метель, КП-Северный Кавказ» рассказала ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова.

По ее словам, самая неприятная погода жителей края ожидала 12 марта 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Синоптик рассказала, когда на Ставрополье прекратится метель

Когда на Ставрополье прекратится метель, КП-Северный Кавказ» рассказала ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова (подробнее)