«Россети Северный Кавказ» надежно поддержат перспективное развитие Эльбрусского района КБР

Фото: Россети.

Эльбрусский район, как отметили в компании, образцово-показателен в обращении с электросетевым имуществом: на территории Эльбрусского района практически нет бесхозяйных энергообъектов, которые могли бы отягощать и вредить качеству энергоснабжения потребителей.

Совместно со специалистами филиала «Каббалкэнерго» проведена инвентаризация энергообъектов, которые взяты на учет и должным образом эксплуатируются специалистами районных электросетей и группы подстанций. Проведение необходимых конкурсных мероприятий завершилось подписанием соответствующего договора сроком на 5 лет.

- Комфорт и уют в домах жителей района, стабильная работа предприятий и организаций, коммунального хозяйства, аграрного сектора и транспорта - за всем этим стоит ежедневный труд электроэнергетиков. Свет является не просто неотъемлемой составляющей качества жизни современного человека, это сама жизнь, дающая все блага цивилизованному миру. Поэтому заключение данного договора даёт уверенность в завтрашнем дне Эльбрусского района, - отметил глава администрации Эльбрусского муниципального района Каншауби Залиханов.

Эльбрусский район включен в перспективный план развития туристско-рекреационной особой экономической зоны. Развитие и модернизация сетей электроснабжения является важнейшим условием развития его инфраструктуры: только на ближайшие годы запланирован комплекс работ по реконструкции существующих горнолыжных трасс и строительству новых объектов горнолыжной инфраструктуры, общественно-делового назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Мы, как крупнейшая сетевая компания, можем с уверенностью гарантировать, что новые объекты туркомплекса будут присоединяться к сетям и получать необходимые мощности, а многочисленные туристы и жители района могут рассчитывать на бесперебойное электроснабжение, - отметил Муртаз Каров, директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго».

В настоящее время Кабардино-Балкарская Республика лидирует среди субъектов в макрорегионе СКФО по выполнению плана консолидации электросетевых активов, значимость которого определена поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Электросетевой комплекс в зоне ответственности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ - «Каббалкэнерго» (входит в ГК «Россети») в 2019 году попал в топ-3 рейтинга, составленного агентством «Энергоньюс Медиа» по результатам анализа деятельности энергокомпаний в 70 субъектах Российской Федерации в 2018 году. Участников рейтинга сравнивали по показателям частоты возникновения аварий, приведших к отключению потребителей, и средней продолжительности отключения потребителей.