На Ставрополье 16 марта прошел единый день сдачи ЕГЭ родителями

16 марта вместе с родителями выпускников 11 классов губернатор Ставрополья стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Владимир Владимиров сдает пробный ЕГЭ по русскому языку не первый раз. По его словам, очень многое изменилось в лучшую сторону. Так, например, доставка материалов стала прозрачнее, инструктаж намного проще и понятнее.

- А, главное, сам экзамен стал более человечным. Теперь это не просто тесты. Есть задания на понимание текста, есть на знания языка. Это хороший опыт для родителей, которые могут успокоить своих детей и объяснить, что в ЕГЭ нет ничего страшного, да и сами перестанут переживать, - прокомментировал губернатор Ставрополья.

Что касается подготовки к ЕГЭ, то на Ставрополье она идет полным ходом. Экзамен в этом году в нашем крае пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Как отметил Владимиров, все необходимое для этого есть в каждой школе.

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