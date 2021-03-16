После проверки прокуратуры девять сирот получили жилье в Ессентуках

В Ставропольском крае после вмешательства прокуратуры сиротам выдали жилье. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурорскую проверку организовали после обращения девяти жителей Ессентуков, относящихся к категории детей-сирот. Все они стояло на учете как нуждающиеся в жилье, но по достижению 18-ти лет никто из них ничего не получил.

- В связи с этим прокурор города предъявил в суд исковые заявления об обязании министерства имущественных отношений Ставропольского края предоставить нуждающимся благоустроенные жилые помещения. Судом требования прокурора удовлетворены, - сказано в сообщении Прокуратуры Ставропольского края.

В настоящий момент все обратившиеся получили благоустроенное жилье.