Ставропольцам старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 31 марта

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Фото: Андрей АБРАМОВ
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение о продлении карантинных мер для граждан старше 65 лет. Чтобы не ухудшить эпидемиологическую ситуацию и собственное здоровье.
Режим самоизоляции продлили до 31 марта, ранее говорилось, что он продержится до 18 марта.
Напомним, власти Ставропольского края постепенно снимают ограничения из-за уменьшения уровня заражения в регионе. Однако, по словам Владимирова, еще рано расслабляться. Сейчас в Ставрополье наращивают темпы вакцинации от коронавируса.
Уже к 16 марта иммунизировались более 81 тысячи человек.
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Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей (подробнее).