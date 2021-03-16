Ставропольцам старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 31 марта

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение о продлении карантинных мер для граждан старше 65 лет. Чтобы не ухудшить эпидемиологическую ситуацию и собственное здоровье.

Режим самоизоляции продлили до 31 марта, ранее говорилось, что он продержится до 18 марта.

Напомним, власти Ставропольского края постепенно снимают ограничения из-за уменьшения уровня заражения в регионе. Однако, по словам Владимирова, еще рано расслабляться. Сейчас в Ставрополье наращивают темпы вакцинации от коронавируса.

Уже к 16 марта иммунизировались более 81 тысячи человек.

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Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей (подробнее).