Отчим изнасиловал и задушил студентку-падчерицу на Ставрополье

Фото: Telegram-канал "Интересный Ставрополь"

В Ставропольском крае мужчина жестоко расправился со студенткой колледжа Мариной. Об этом сообщает глава Ипатовского городского округа Вера Шейкина.

Инцидент произошел 15 марта в селе Тахта. Подробности ЧП "Комсомольской правде" рассказали местные жители. По их словам, мужчина изнасиловал девочку, а после задушил. Чтобы скрыть труп, он его сжег. Марина приходилась своему губителю падчерицей.

На место прибыли правоохранительные органы. Подозреваемого задержали.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким девочки, желаю крепости духа в это тяжёлое время. Сотрудники администрации Ипатовского округа не остались в стороне, подобная беда не бывает чужой, и, конечно же, приняли участие в организации похорон, - написала Шейкина.