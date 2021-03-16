30 апреля закончится прием документов на бесплатный проезд для студентов

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Пресс-служба министерства труда Ставропольского края сообщила, что 30 апреля завершится прием документов на получение льгот для студентов из семей с низким уровнем дохода. Льготы подразумевают оплату проездного билета в общественном транспорте.

Документы можно подать в период с 1 января по 30 апреля. Их можно подать в МФЦ, через портал госуслуг, органы соцзащиты и т.д. Пособия будут выплачивать в период с 1 по 26 июня этого года.

Размер соцвыплаты - 1402 рубля.

Чтобы получить пособие, нужно быть не старше 23 лет, иметь гражданство России и уровень дохода семьи ниже прожиточного минимума.