Минздрав Ставрополья отсудил 8,4 млн за срыв поставок аппаратов ИВЛ

Пациенты с ИВЛ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба Арбитражного суда Ставропольского края сообщает, что суд обнародовал постановление о взыскании с АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (КЭТ) 8,4 млн рублей для компенсации ущерба министерству здравоохранения региона.

Дело заключалось в срыве поставок специального оборудования ИВЛ минздраву. КЭТ не соблюдал условия договора поставок в разгар пандемии коронавируса.

- Суд вынес решение о взыскании в пользу Министерства здравоохранения Ставрополья неустойки в виде пени в размере 8 440 802 рубля 88 копеек за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за период с 22 сентября 2020 года по 6 января 2021 года, - заявили в пресс-службе суда.

Отметим, истец требовал пеню в размере около 10 млн рублей.