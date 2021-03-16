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Общество16 марта 2021 19:26

Минздрав Ставрополья отсудил 8,4 млн за срыв поставок аппаратов ИВЛ

Минздрав Ставропольского края выступил как истец и выиграл суд
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Пациенты с ИВЛ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба Арбитражного суда Ставропольского края сообщает, что суд обнародовал постановление о взыскании с АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (КЭТ) 8,4 млн рублей для компенсации ущерба министерству здравоохранения региона.

Дело заключалось в срыве поставок специального оборудования ИВЛ минздраву. КЭТ не соблюдал условия договора поставок в разгар пандемии коронавируса.

- Суд вынес решение о взыскании в пользу Министерства здравоохранения Ставрополья неустойки в виде пени в размере 8 440 802 рубля 88 копеек за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за период с 22 сентября 2020 года по 6 января 2021 года, - заявили в пресс-службе суда.

Отметим, истец требовал пеню в размере около 10 млн рублей.