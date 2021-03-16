Энергетику Дагестана оценит глава «Россетей»

Фото: Россети.

Гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин начал рабочую поездку в Республику Дагестан с посещения сетевых энергообъектов.

Перед осмотром он провел рабочее совещание с министром энергетики и ЖКХ Дагестана Манвелом Мажонцем и обсудил с ним совместные действия по дальнейшему развитию сетей и повышению качества энергоснабжения потребителей региона, включая вопросы техприсоединения, консолидации на базе «Россетей» сторонних и бесхозяйных энергообъектов.

Руководитель министерства отметил высокую устойчивость инфраструктуры компании 35 кВ и выше к неблагоприятной погоде последних месяцев и поблагодарил энергетиков за содействие в устранении нарушений, в том числе в сетях под управлением третьих лиц.

После встречи Андрей Рюмин осмотрел электросетевую инфраструктуру в нескольких населенных пунктах вблизи Махачкалы: сети поселка Сулак с одноименной подстанцией 35 кВ (обеспечивает электроснабжение более 11 000 жителей, инфраструктура подвергается повышенным нагрузкам в осенне-зимний период из-за массового использования электрообогревателей), село Кривая Балка, где с ноября 2020 года специалисты «Россетей» провели ремонт и модернизацию сетевых объектов сторонних собственников (повреждения до 90%) для нормализации ситуации с электроснабжением, а также подстанцию 35 кВ «Полигон Солнце», обеспечивающую электроснабжение 9500 жителей, 11 социально значимых объектов - детские сады, школы, медучреждения.

В рамках поездки также запланирована рабочая встреча Андрея Рюмина с врио главы Республики Дагестан Сергеем Меликовым. В повестке - реализация программ повышения надежности и снижения потерь, консолидация активов, вопросы урегулирования дебиторской задолженности.