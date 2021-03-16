В Невинномысске мэр начал эксперимент сбора телефонов учеников перед уроком

Мэр Невинномысска Михаил Миненков в официальном Инстаграм-аккаунте сообщил о начале эксперимента сбора телефонов учеников перед началом уроков. Пробным полигоном стала школа №18.

Как отметил Миненков, запрос об исключении смартфонов из процесса обучения поступил от родителей Ставрополья. Мэр уверен, что со временем это может стать обязательным правилом для всех общеобразовательных учреждений. Но пока что это только эксперимент.

Почти всем комментаторам под постом Миненкова понравилась данная идея.

- Ящики в школах в классах совершенно не системно, сейчас будут 100 процентов, а сейчас кто хочет ставит, кто хочет не ставит... Урок не начнется, пока не уберем тлф. Пол дела сказать, нужно еще и ввести повсеместно, - написал отдельно глава Невинномысска.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Учителя Невинномысска рассказали мэру о своей средней зарплате

44-летний преподаватель средней школы подсчитал соотношение учебной нагрузки и зарплаты (подробнее).