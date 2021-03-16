Минприроды Ставропольского края проверило реки Ессентуков на заторы

Проверка минприроды и мэрии Ессентуков

Пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщила, что 16 марта прошла проверка русел рек Ставропольского края на предмет заторов. Проверка показала, что ситуация на водоемах удовлетворительная.

Эксперты ведомства совместно с администрацией Ессентуков проинспектировала реки Бугунта, Большой Ессентучек и Подкумок. До этого специалисты расчистили русла рек, убрали накопления ила.

- Отметим, что выполнение программ противопаводковых мероприятий обсуждалось сегодня на рабочей встрече губернатора Ставрополья Владимира Владимирова с исполняющим обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андреем Хлопяновым. Вопрос взят министерством на особый контроль - с последующим проведением рейдовых осмотров водных объектов, - уточнили в министерстве.

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Владимиров поручил включить в перечень работ расчистку озера Буйвола в Буденновске, где запланирована рекреационная зона (далее).