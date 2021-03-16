Уровень военной подготовки в Ставропольском крае проверил генерал Касперович

Фото для иллюстрации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня Ставрополь посетила Центральная конкурсная комиссия под председательством генерал-лейтенанта Дмитрия Касперовича. Эксперты решат, какой уровень подготовки имеют ставропольские военные.

11 лет Ставрополье принимает участие в конкурсе и является пятикратным победителем. Два раза края занял второе место, остальные - третье.

Итоги конкурса и вердикт самого Касперовича будет обнародован в начале мая. Тогда будет полностью составлен рейтинг регионов.