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Общество16 марта 2021 20:35

Уровень военной подготовки в Ставропольском крае проверил генерал Касперович

Конкурсная комиссия решит, насколько хорошо подготовлены военнослужащие в регионе
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Фото для иллюстрации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня Ставрополь посетила Центральная конкурсная комиссия под председательством генерал-лейтенанта Дмитрия Касперовича. Эксперты решат, какой уровень подготовки имеют ставропольские военные.

11 лет Ставрополье принимает участие в конкурсе и является пятикратным победителем. Два раза края занял второе место, остальные - третье.

Итоги конкурса и вердикт самого Касперовича будет обнародован в начале мая. Тогда будет полностью составлен рейтинг регионов.