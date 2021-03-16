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Общество16 марта 2021 21:25

Минприроды Ставрополья убрало строительный мусор из реки Ташла перед паводками

Рейд по проблемным местам Октябрьского района провели специалисты ведомства
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Уборка затора реки Ташла в Ставропольском крае

Фото: Инстаграм

Глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хлопянов в своем Инстаграм-аккаунте сообщил, что 16 марта сотрудники ведомства и администрации Октябрьского района проверили состояние реки Ташла.

Река Ташла - одна из самых замусоренных. В ее русле образовалась настоящая свалка из строительного и бытового мусора.

- Инспекторским составом министерства выдано предписание по ликвидации свалок. Администрацией Октябрьского района предписание выполнено, русло реки Ташла в районе ул. Атаманской от мусора очищено, - заявил Хлопянов.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о подготовке региона к сезону паводков.

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Сейчас в регионе идет активная подготовка к сезону паводков, которые могут стать причиной наводнений (далее).

Экология