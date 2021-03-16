В Кисловодске снесли еще один «самострой» на улице Куйбышева

Демонтаж незаконного гаража в Кисловодске

Администрация Кисловодска сообщила, что сегодня стартовала кампания ликвидации незаконных построек на земле города.

Как отметили в администрации, снос таких построек - результат комплексной работы различных ведомств: комитета имущественных отношений, юридической службы и управления городского хозяйства.

- В марте-апреле незаконных некапитальных объектов в городе станет на 21 меньше. Работа не окончена, и мы будем ее четко выполнять - приводить город в порядок, - заявил мэр Кисловодска Александр Курбатов.

Демонтировать будут заборы, торговые павильоны, гаражи и прочее. Уже с января 2021 года избавились от 14 таких построек.